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6 дек 2021

Представлен Nissan Z GT500

Представлен Nissan Z GT500
Автор фото: фирма-производитель

Этот автомобиль заменит ныне существующего мастодонта – гоночный GT-R, который участвует в японской гоночной серии Super GT

Надо заметить, что автомобиль построен в соответствии со всеми строгими гоночными регламентами. Это означает, например, его крайне легкий вес – 1030 килограмм. Причем эта величина  отмечается в снаряженном состоянии, то есть с учетом топлива, технических жидкостей и веса водителя. То есть сам по себе автомобиль весит меньше тонны! 

Что касается двигателя, то опять же, согласно регламенту, машину оснастят двухлитровым турбомотором. Мощность его не сообщается, однако мы знаем, что максимально допустимый порог здесь составляет 650 лошадиных сил. Скорее всего, мощность автомобиля будет близка к данному значению.

Что касается самой гоночной серии Super GT, то его история начинается в 1993 году. Чемпионат поддерживается Японской Автомобильной Федерацией, но также признан FIA (Международная автомобильная федерация). Стоит сказать, что  данная гоночная серия отличается одним из самых строгих технических регламентов среди своих аналогов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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