После того, как Nissan превратил Patfinder из полноценного рамного внедорожника, созданного на базе пикапа Navara в кроссовер с несущим кузовом в гамме компании не осталось ни одной модели для серьезного бездорожья.

Тогда все объясняли требованиями американских покупателей, которым ценят комфорт, а бездорожье видят редко, да и то, чаще всего в специальных парках. Однако, оставшись без полноценного внедорожника Nissan начал терять позиции на азиатско-тихоокеанском рынке.

В итоге компания спешно начала разрабатывать машину на базе нынешнего поколения пикапа Navara. В сети впервые оказались фотографии серийной модели, которая получит имя Terra. Как видно, машина получила самобытный, пусть и простенький дизайн. По размерам машина будет чуть крупнее Toyota Land Cruiser Prado, но соперничать будет с более доступными Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

Вероятнее всего автомобиль будет представлен с теми же турбодизельными двигателями, что и Navara и будет иметь варианты с 5- и 7-местным салоном. Появится ли он в России? Вероятнее всего: в сегменте относительно недорогих рамных внедорожников у нас всего три модели: УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. У Nissan есть все шансы вывести на наш рынок модель с конкурентной цене.