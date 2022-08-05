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5 авг 2022

Opel Astra может обзавестись заряженной версией

Opel Astra может обзавестись заряженной версией
Автор фото: фирма-производитель

В бытность, когда эта модель была обычным автомобилем с ДВС, у нее уже существовала «подогретая» модификация с индексом OPC.  Неужели с нынешним гибридом сделают что-то подобное?

Что ж, если верить заявлениям шеф-дизайнера Vauxhall (британского подразделения Opel) Марка Адамса в интервью изданию Top Gear, то да! Подробностей топ-менеджер не раскрыл, однако, рассказал, что ведется серьезная работа.

Интересный факт, сейчас гибридная силовая установка «Астры» и так достаточно мощная – развивает почти 250 лошадиных сил, однако, заряженную модификацию будут строить на основе полностью электрифицированной модели. Если верить инсайдерам, то премьера должна состояться в феврале следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Top gear

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