Opel Astra может обзавестись заряженной версией

В бытность, когда эта модель была обычным автомобилем с ДВС, у нее уже существовала «подогретая» модификация с индексом OPC. Неужели с нынешним гибридом сделают что-то подобное?

Что ж, если верить заявлениям шеф-дизайнера Vauxhall (британского подразделения Opel) Марка Адамса в интервью изданию Top Gear, то да! Подробностей топ-менеджер не раскрыл, однако, рассказал, что ведется серьезная работа.

Интересный факт, сейчас гибридная силовая установка «Астры» и так достаточно мощная – развивает почти 250 лошадиных сил, однако, заряженную модификацию будут строить на основе полностью электрифицированной модели. Если верить инсайдерам, то премьера должна состояться в феврале следующего года.