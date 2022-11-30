Представлены электрические Opel Astra

Компания Opel представила очередную модификацию семейства Astra нового поколения — на этот раз с электрическим мотором

Сразу стоит отметить, что «батарейную» модификацию получил как универсал, так и хэтчбек. Силовую же установку позаимствовали у электрического Peugeot 308. Речь идет о 150-сильном двигателе и 54-киловаттной батарее. Любопытный факт – у Peugeot паспортный запас хода составляет 416 километров, у Opel побольше -432 километра. Зарядить аккумуляторы до 80% на станции быстрой зарядки можно будет примерно за 30 минут.

Что касается динамических характеристик, то максимальная скорость у электрической Astra составляет 170 километров в час. На разгон до сотни автомобиль тратит девять секунд.