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1 дек 2021

Представлен Opel Astra Sports Tourer

Представлен Opel Astra Sports Tourer
Автор фото: фирма-производитель

Автоконцерн Stellantis представил универсал C-класса Opel Astra Sports Tourer

Технически автомобиль ничем не отличается от обычной "Астры". Та же платформа EMP2, благодаря чему новинка является прямым родственником Peugeot 308, Citroen C4 и другим моделям концерна PSA, включая, например, кроссоверы 3008 и 5008. Использование одной модульной платформы для постройки нескольких моделей - стандартная практика среди автопроизводителей на сегодняшний день. Достаточно вспомнить платформу MQB от Volkswagen - на ней также построено целое множество моделей  различных классов и различных же брендов, которые входят в Volkswagen Group.

Но вернемся к новой Astra и поговорим о двигателях. Гамму силовых установок можно назвать широкой, так как туда входят бензиновые моторы 1.2 - на 110 и 130 лошадиных сил, полуторалитровый турбодизель на 110 лошадиных сил и 225-сильный гибрид.Классические ДВС сочетаются с шестиступенчатой МКП или восьмидиапазонным «автоматом». Гибрид подразумевает только восьмиступенчатый «автомат».

Что касается внешности, то автомобиль получил стремительный и изящный облик. Есть ощущение, что дизайнеры черпали вдохновение из модели Opel Insignia Tourer, так как из-за силуэта с ниспадающей крышей универсал можно отчасти назвать и спортбэком. Зато с практичностью здесь полный порядок. В особенности это касается багажника - 608 литров объема в обычном состоянии и 1634 — при сложенных задних сиденьях.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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