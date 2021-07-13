Представлен новый Opel Astra

Свершилось, некогда популярный представитель С-класса получил обновление! Хотя модель впору назвать абсолютно новой

Да, она это звание полностью оправдает, ибо построили ее на совершенно новой платформе ЕMP2, которая служит основой для целой россыпи моделей концерна PSA. Так, например новая Astra побратима Peugeot 3008 или Citroen C5 AirCross. Что касается двигателей, то гамма силовых установок состоит из бензинового турбомотора 1.2 (на 110 или 130 лошадиных сил в зависимости от форсировки); полуторалитрового турбодизеля на 110 лошадиных сил и гибрида на основе мотора 1.6. Его мощность - 225 коней. Трансмиссии: 6-ступенчатая механика или 8-ступенчатый автомат.

Теперь обсудим внешность. Во-первых новая "Астра" существенно прибавила в габаритах. Во-вторых, Дизайн модели выполнен в новой фирменной парадигме Opel: «чистые» формы, напряженные линии, а спереди — композиция Opel Vizor, то есть визуально объединенные в единый цельный элемент фары и решетка радиатора