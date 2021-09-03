Opel Astra станет электрическим

Компания Opel в рамках публичной премьеры хэтчбека Astra нового поколения в Рюссельс¬хайме подтвердила, что уже в 2023 году выведет на рынок полностью электри¬ческую версию модели.

По электрическому «Опелю» нет никаких новостей, так что поговорим о традиционной новинке. Итак, Astra получила в свое распоряжение новую платформу, благодаря чему автомобиль стал побратим со многими моделями концерна PSA.

Cобственно, у французов была позаимствована и моторная гамма. Новенькая «Астра» оснащается и бензиновыми, и дизельными двигателями, мощность которых разнится от 110 до 130 лошадиных сил. Присутствуют и гибридные модификации – они являются самыми мощными ибо развивают более двухсот лошадиных сил.