Стартовало производство новой Opel Astra. Эту модель мы ждем в России

На предприятии в немецком Рюссельхайме стартовал выпуск Opel Astra нового поколения, которая доберется до России во второй половине 2022 года

В техническом плане новая "Астра" - это Peugeot 308. Обе машины построены на общей модульной платформе EMP2 и оснащаются одинаковыми агрегатами. То есть моторная гамма Opel Astra состоит из двух трехцилиндровых турбо-моторов 1.2 на 110 и 130 лошадиных сил; полуторалитрового 150-сильного турбодизеля и двух гибридов на 180 и 225 лошадиных сил. Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатым автоматом, кроме одного - 110-сильному положена 6-ступенчатая механика.

К сожалению, неизвестно с какими именно силовыми установками хэтчбек доберется до российского рынка. Вопрос по локализации модели на калужском заводе Peugeot-Citroen также остается открытым. Впрочем, есть версия, что Opel Astra приедет к нам лишь с младшими бензиновыми агрегатами.