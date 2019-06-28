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28 июн 2019

Opel Astra следующего поколения получит электрическую версию

Opel Astra следующего поколения получит электрическую версию
Автор фото: фирма-производитель

Opel распространил первые подробности о модели Astra нового поколения. Увы, никаких изображений будущей новинки на данный момент нет, так как она встанет на конвейер только в 2021 году

Соообщается, что Новую Astra построят на модернизированной архитектуре EMP2 материнской компании PSA, на которой будут базироваться новые Peugeot и Citroen. Помимо версий с двигателем внутреннего сгорания, модель получит полностью электрическую модификацию.

Производство будущей Астры, несмотря на использование французской платформы, вернут в Германию – на завод в Рюссельсхайме, где расположена штаб-квартира марки и где сейчас выпускается семейство Insignia. Нынешняя Opel Astra собирается на заводах в Польше и Великобритании.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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