Opel Astra следующего поколения получит электрическую версию

Opel распространил первые подробности о модели Astra нового поколения. Увы, никаких изображений будущей новинки на данный момент нет, так как она встанет на конвейер только в 2021 году

Соообщается, что Новую Astra построят на модернизированной архитектуре EMP2 материнской компании PSA, на которой будут базироваться новые Peugeot и Citroen. Помимо версий с двигателем внутреннего сгорания, модель получит полностью электрическую модификацию.

Производство будущей Астры, несмотря на использование французской платформы, вернут в Германию – на завод в Рюссельсхайме, где расположена штаб-квартира марки и где сейчас выпускается семейство Insignia. Нынешняя Opel Astra собирается на заводах в Польше и Великобритании.