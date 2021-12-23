Первая новинка – обновленный кроссовер Grandland. Вторая – компактный кроссовер Mokka. Третья – сюрприз, который обрадует многих поклонников марки.
Речь идет о модели Astra, которая в свое время была самым популярным «Опелем» в России. В Европе продается уже шестое поколение этого автомобиля. Оно же приедет и в Россию. Стоит сказать, что теперь Astra делит платформу с Peugeot 308 (PSA EMP2). Соответственно, моторная гамма состоит из трех двигателей. Первый – бензиновый 1.2 с турбонаддувом (мощность 110 или 130 лошадиных сил). Второй – дизель 1.5 на 130 лошадиных сил. Третий – гибрид на основе бензинового двигателя 1.6 (мощность силовой установки – 225 лошадиных сил). К сожалению, последний до нас не доберется.
Обновленный кроссовер Grandland серьёзно изменится внешне, в салоне появится новая цифровая приборная панель и увеличенного дисплея мультимедийной системы. Силовые установки, скорее всего, останутся без изменений.