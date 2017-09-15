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15 сен 2017

Opel Grandland X: новая эпоха немецкой компании

Opel Grandland X: новая эпоха немецкой компании
Автор фото: фирма-производитель

Концерн PSA, который лишь в августе завершил сделку по покупке Opel у концерна General Motors, во Франкфурте сделал ставку на продвижение именно этой марки, Peugeot, Citroen и DS на выставке отсутствовали.

Главной премьерой Opel стал кроссовер Grandland X. Машина построена на модульной платформе EMP3 концерна PSA, причем сотрудничество двух компаний началось задолго до решения GM избавиться от Opel.

У машины довольно динамичная внешность, с большой радиаторной решеткой в стиле младшей Mokka X, крупные фары, затемненные задние стойки. Интерьер довольно простой, хотя придраться к качеству отделочных материалов, эргономике или деталям сложно.

Вначале на европейский рынок выйдут версии с 1,2-литровым турбомотором (130 л.с.) и турбодизелем объемом 1,6 литра (120 л.с.). Первый будет предлагаться с 6-ступенчатыми механической и автоматической коробками передач, второй — исключительно с «автоматом». Затем должна появиться версия с новым 2-литровым турбодизелем мощностью 210 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Все версии исключительно переднеприводные: платформа EMP2 не предусматривает наличие полноприводной трансмиссии.

А самая главная новость: Opel Grandland X получит гибридную версию. Да, ее точно также позаимствуют у Peugeot 3008, как и саму платформу. Передние колеса у машины приводятся в движение обычным двигателем, а задние — электромотором.

Российские покупатели вряд ли увидят эту машину, как и другие Opel: в компании пока не решились вернуться на наш рынок.

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При написании новости использовалась информация:
Opel

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