Компания Opel рассекретила кроссовер Grandland X, который отпразднует свой публичный дебют в сентябре этого года на автосалоне во Франкфурте

С длиной в 4477 мм он займет нишу на ступеньку выше Crossland X, который был представлен в марте этого года на автосалоне в Женеве.

Opel Grandland X построен на базе Peugeot 3008 с которым делит модельную платформу EMP2. Но выглядит немецкий кроссовер, на наш взгляд, куда интереснее. У него узкие светодиодные фары, защитные накладки на колесные арки из неокрашенного пластика, хромированные накладки псевдозащиты спереди и сзади. Благодаря затемненным стойкам создается эффект «парящей» крыши. С колесной базой в 2675 мм Opel Grossland X должен обеспечить достаточный комфорт для пяти пассажиров. Объем багажника равен 514 л, то есть находится на уровне компактных универсалов.

Интерьер у Opel Grandland X свой, с большим экраном информационно-развлекательной системы IntelliLink, которая имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Приборная панель традиционная, руль трехспицевой, внизу центральной консоли имеется отсек для мелочевки с крышкой.

Opel пока не раскрывает технические подробности о новом кроссовере, известно лишь, что он получит пятиступенчатую систему контроля тяги Grip Control, известную, например, по кроссоверу Peugeot 2008.

Opel Grandland X получит полный комплекс современных систем безопасности, включая систему экстренного торможения, продвинутый самопарковщик, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания пешеходов и систему кругового обзора.

Продажи нового крососвера должны начаться в начале следующего года. Впрочем, нас это не касается: пока Opel не собирается возвращаться на российский рынок.