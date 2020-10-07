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7 окт 2020

Opel показал обновленный кроссовер Crossland для России

Opel показал обновленный кроссовер Crossland для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel представила обновленный кроссовер Crossland, который доберется до российского рынка в 2021 году

Компания Opel представила обновленный компактный кроссовер Crossland, который существенно изменился внешне, а также получил некоторые технические усовершенствования. Продажи автомобилей стартуют в 2021 году, в том числе в России. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

После рестайлинга Opel Crossland стал похож на кроссовер Mokka нового поколения, который дебютировал в сентябре. Crossland стал второй моделью немецкой марки, выполненной в соответствии с новым фирменным стилем Opel Vizor, отличительной чертой которого стала узкая светодиодная передняя оптика, визуально объединенная с радиаторной решеткой. Линейка двигателей осталась прежней. Opel Crossland предложат с 1,2-литровым трехцилиндровым атмосферным мотором мощностью 82 силы, а также с двумя турбомоторами такого же объема, выдающими 108 и 130 лошадиных сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или «автомат» такого же диапазона.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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