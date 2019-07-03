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3 июл 2019

Появились изображения новой модели Opel для России

Появились изображения новой модели Opel для России
Автор фото: фирма-производитель

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на новую модель Opel, предназначенную для российского рынка. Судя по изображениям, речь идет о минивэне Combo Life

Автомобиль построен на аналогичной платформе, что и знакомые российским водителям модели Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Судя по документам, на наш рынок привезут две версии: стандартную с колесной базой 2 780 миллиметров и удлиненную с базой 2 970 миллиметров. Скорее всего, вторая модификация в качестве опции получит третий ряд сидений.

К сожалению, о технических характеристиках нельзя сказать ничего конкретного.  Мы можем лишь оперировать  информацией о европейских модификациях автомобиля. На домашнем рынке Combo Life доступен с 1,5-литровым дизельным мотором отдачей 130 лошадиных сил и с бензиновым объемом 1,2 литра и аналогичной мощностью. В пару к этим двигателям предлагают пяти- и шестиступенчатые механические коробки передач, также к заказу доступен восьмидиапазонный «автомат».  

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