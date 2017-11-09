Компания Opel следом за другими решила сконцентрироваться на выпуске как можно большего количества кроссоверов в разных сегментах. До 2020 года Opel выведет на рынок семиместный кроссовер, основным конкурентом которого станет Skoda Kodiaq.

Будущую новинку построят на модульной платформе EMP2 нового владельца Opel, концерна PSA. На ней же базируются кроссоверы Peugeot 5008 и будущий Citroen C5 Aircross, с которыми новинка разделит большинство технических решений. Большой кроссовер изначально будет предлагаться как с традиционными двигателями, так и с гибридной силовой установкой. Следом же на рынок выйдет и его полностью электрический вариант.

Это будет четвертый кроссовер Opel, в дополнение к Crossland X, Mokka X и грядущему Grandland X. Кстати, Mokka X, которой уже пять лет, не будет подвергаться второму после 2016 года, рестайлингу. Компания представит сразу полностью новое поколение. Так в PSA и Opel убьют двух зайцев одним ударом: обновят модель и избавятся от платформы, за использование которой приходится платить прежнему владельцу немецкой компании, концерну General Motors.

