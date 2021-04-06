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6 апр 2021

В Россию приехал новый Opel Crossland

В Россию приехал новый Opel Crossland
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер будет доступен у нас только с одним силовым агрегатом, однако, в четырех комплектациях

Собственно, с агрегатов и начнем.  Crossland приехал к нам с безальтернативным мотором 1.2. Объем скромный, однако движок оборудован турбонаддувом, в результате мы имеем мощность в 110 лошадиных сил.  В качестве трансмиссии здесь выступает 6-ступенчатый автомат.  Полного привода здесь нет, однако в старших комплектациях машину оборудуют системой помощи на бездорожье IntelliGrip.

К слову, о комплектациях - уже в базе машина будет прилично упакована. Кондиционер, сдвижной задний ряд, четыре подушки безопасности, мультимедийная система с протоколом Handsfree – это лишь малая часть опций, которые будут доступны в начальной комплектации.  Что касается цен, то они стартуют с отметки в 1 699 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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