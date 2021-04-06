В Россию приехал новый Opel Crossland

Кроссовер будет доступен у нас только с одним силовым агрегатом, однако, в четырех комплектациях

Собственно, с агрегатов и начнем. Crossland приехал к нам с безальтернативным мотором 1.2. Объем скромный, однако движок оборудован турбонаддувом, в результате мы имеем мощность в 110 лошадиных сил. В качестве трансмиссии здесь выступает 6-ступенчатый автомат. Полного привода здесь нет, однако в старших комплектациях машину оборудуют системой помощи на бездорожье IntelliGrip.

К слову, о комплектациях - уже в базе машина будет прилично упакована. Кондиционер, сдвижной задний ряд, четыре подушки безопасности, мультимедийная система с протоколом Handsfree – это лишь малая часть опций, которые будут доступны в начальной комплектации. Что касается цен, то они стартуют с отметки в 1 699 000 рублей.