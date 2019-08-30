Peugeot 3008 превратился в гибрид

Гибридные технологии нынче в моде во многих развитых странах, и концерн PSA это прекрасно понимает, выпуская модель 3008 с подобной силовой установкой

Машина обладает некоторыми нюансами. Да, внешне кроссовер не отличается от своих собратьев, однако технические различия присутствуют и речь идет не о силовой установке. Дело в том, что задняя подвеска у автомобиля несколько отличается от базовой версии. У бензинового 3008 она полузависимая, гибриду же установили «многорычажку», и по конструкции она практически аналогична той, которая устанавливается на кроссовер DS7 Crossback.

Теперь поговорим о моторах. В состав гибридного 3008 GT Hybrid входит силовая установка, которая основывается на 200-сильном бензиновом двигателе PureTech объемом 1,6 литра, работает он с двумя электромоторами — 110-сильным на передней оси и 112-сильным на задней, а также с 8-скоростным «автоматом». Всей этой мощности достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Пробег на одном заряде от обычной розетки составляет 59 километров по циклу WLTP, энергия накапливается в высоковольтную батарею емкостью 13,2 кВт*ч. В комбинированном режиме машина расходует 2,1 литра бензина на «сотню».