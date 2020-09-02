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2 сен 2020

Peugeot представил обновленный кроссовер 3008

Peugeot представил обновленный кроссовер 3008
Автор фото: фирма-производитель

Французский кроссовер после рестайлинга сильно изменился внешне, стал безопаснее и получил сразу две гибридные версии

Компания Peugeot рассекретила рестайлинговый кроссовер 3008 второго поколения. Сборка новинки ведется во Франции на заводе в городе Сошо. В Европе продажи автомобиля начнутся в конце нынешнего года. Когда автомобиль появится на российском рынке, пока неизвестно. Кроссовер получил безрамочную решетку радиатора, оптику в стиле моделей 508 и 208, новые бамперы, а также 19-дюймовые алюминиевые колесные диски. Также для машины предлагаются новые варианты окраски кузова.

Peugeot 3008 построен на модульной платформе EMP2 (Efficient Modular Platform 2) и оснащается многорычажной задней подвеской. Рестайлинговый кроссовер теперь предлагается сразу в двух гибридных версиях. Суммарная мощность полноприводной модификации Hybrid4 300 e-EAT8 составляет 300 лошадиных сил. На одной электротяге машина может проехать до 59 километров. Мощность силовой установки переднеприводной версии гибридного 3008 составляет 225 л.с., а запас хода — 56 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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