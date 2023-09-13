Состоялась премьера Peugeot 3008

Компания Peugeot представила третье поколение кроссовера 3008. Автомобиль получил новый дизайн и полностью электрическую силовую установку

С переходом на новое поколение Peugeot 3008 обзаведется дополнительной приставкой E, отсылающей к полностью электрическому характеру автомобиля. Автомобиль сконструирован на модульной платформе STLA Medium, предназначенной для электромобилей. Ожидается, что в будущем автомобиль получит в моторную гамму гибридные силовые установки на основе 1,2-литровой бензиновой “турботройки” или 1,6-литровой бензиновой “турбочетверки”.

На данный момент Peugeot E-3008 доступен в трех модификациях. Стандартная версия оснащается одним электромотором мощностью 214 л.с. и 373 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 73 кВт*ч. Запас хода - 525 км. Версия подороже получила два электромотора (по одному на каждой оси) и полный привод. Суммарная мощность - 326 л.с. и 509 Нм крутящего момента. Батарея и запас хода в данном случае идентичны. Флагманское исполнение под названием Long Range комплектуется батареей емкостью 98 кВт*ч. Запас хода составит 700 км. Силовая установка выполнена из одного электромотора мощностью 231 л.с. Привод исключительно передний.