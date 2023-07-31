Рассекречен экстерьер кроссовера Peugeot 3008

Французская компания Peugeot опубликовала изображения обновленного кроссовера Peugeot 3008 без камуфляжа. Премьера состоится в сентябре этого года

Peugeot 3008 получит кузов в стиле кросс-купе. Задний скат крыши заканчивается небольшим спойлером с двумя выпирающими так называемыми “ушками”, как у модели Peugeot 408. Передняя часть автомобиля выделяется узкими матричными фарами, от которых отходят по три светодиодных полоски. Решетка радиатора выполнена в стиле 408-й модели и имеет узор в виде вертикальных “штрихов”.

Известно, что Peugeot 3008 будет сконструирован на платформе STLA Medium производства Stellantis. Данная платформа изначально была создана для электрических силовых установок, но не исключается вероятность того, что ее адаптируют под ДВС. Ожидается, что полноприводная версия E-3308 получит два электромотора на передней и задней оси, а также батарею емкостью до 98 кВт*ч., которая позволит преодолеть от 500 до 700 км на одном заряде.