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28 дек 2017

В России нашли подтекающие Peugeot 3008

В России нашли подтекающие Peugeot 3008
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение французского концерна PSA направило в Росстандарт уведомление о начале добровольной сервисной кампании в отношении кроссоверов Peugeot 3008.

Отзыву подлежит 261 автомобиль, который был продан на нашем рынке с октября 2016 г. по август 2017 г.

Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению. На всех отзываемых автомобилях будет выполнена проверка состояния топливных трубок и, в зависимости от их состояния, установка дополнительной защитной оплетки или их замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей Peugeot, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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