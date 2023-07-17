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17 июл 2023

Французы показали новый электрический кроссовер Peugeot 3008

Французы показали новый электрический кроссовер Peugeot 3008
Автор фото: фирма-производитель

В преддверии официальной презентации, которая пройдет в сентябре этого года, французская компания Peugeot опубликовала новые изображения следующего поколения кроссовера E-3008

Внешний вид автомобиля пока скрывается под текстурным камуфляжем, но с уверенностью можно сказать, что E-3008 получит совершенно новый экстерьер. Салон французы частично показали еще в начале прошлого месяца.

В основе E-3008 лежит платформа STLA Medium, созданная концерном Stellantis и на которой будут базироваться новые электромобили сегмента C и D класса. Данная платформа позволит оснастить автомобиль батареями емкостью до 98 кВт/ч. В связи с этим запас хода будет составлять от 500 до 700 км (14 кВт/ч на 100 км). Также ожидается, что новый E-3008 получит полный привод и два электромотора на каждой оси. Суммарная мощность составит до 388 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, колеса

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