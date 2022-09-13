Peugeot 308 превратили в электрокар

Компания Peugeot представила электрические версии хэтчбека и универсала 308 нового поколения. Европейские продажи автомобилей запустятся в 2023 году

Надо сказать, что Peugeot 308 предложат лишь в моноприводной конфигурации с единственным электрическим двигателем, который развивает 156 лошадиных сил. К сожалению, каких-либо иных характеристик – динамику, запас хода и.т.д производитель пока не обнародовал. Впрочем, некоторые технические особенности все же раскрыты. К примеру, известно, что в софте машины присутствует некий режим рекуперации с максимальной эффективностью.

Что касается дизайна, то электрокары практически не отличаются от стандартных Peugeot 308 внешне. Однако компания заявляет о повышенной аэродинамической эффективности новинок, которую обеспечивают в частности новые панели днища и специально разработанные колёсные диски.