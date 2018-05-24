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24 май 2018

Peugeot приостановит производство 308 GTI

Peugeot приостановит производство 308 GTI
Автор фото: фирма-производитель

Европейские компании одна за другой объявляют о приостановке производства мощных моделей с форсированными двигателями из-за нового ездового цикла WLTP.

Так, Peugeot объявила о временной приостановке производства хот-хэтча 308 GTI с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 272 л.с. Во французской компании говорят, что производство модели будет временно приостановлено в июле этого года, а возобновится осенью, когда требования WLTP вступят в силу. За это время инженеры компании добавят в двигатель фильтр твердых частиц и перекомпонуют подкапотное пространство хот-хэтча.

Ранее Porsche объявила о приостановке приема заказов на индивидуальные комплектации всех своих моделей, Audi приостановила производство кроссовера SQ5, BMW досрочно завершила производство М3 и прекратила продажи M760i на европейском рынке.

Новый цикл WLTP придет на смену NEDC, который используется с 70-х годов прошлого столетия. Испытания по WLTP более приближены к реальности, соответственно, расход топлива в данном цикле выше, выше и выбросы вредных веществ.

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При написании новости использовалась информация:
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