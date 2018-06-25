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25 июн 2018

Новое поколение Peugeot 308 появится в 2020 году

Новое поколение Peugeot 308 появится в 2020 году
Автор фото: Caradisiac

Нынешнее поколение Peugeot 308 было представлено в 2013 году, в прошлом — пережило рестайлинг, так что еще пара лет и появится новое.

Следующее поколение французской модели гольф-класса будет представлено в 2020 году и будет выпускаться в трех кузовах: хэтчбек, универсал и седан (в первую очередь для рынка Китая). Дизайн машины уже утвержден, и он возьмет многое от нынешнего флагмана, лифтбэка Peugeot 508. При этом у хэтчбека будет сильно заваленная линия крыши, которая должна придать ему сходство с купе и спорткарами.

Базой для машины станет переработанная модульная платформа EMP2. Благодаря ей при возросших размерах 308-й станет легче на несколько килограммов. Серьезно увеличится колесная база, что должно положительно сказаться на пространстве для ног задних пассажиров, а у универсала еще и повысить объем багажного отделения.

Концерн PSA отстает во внедрении гибридных технологий, потому базовыми для Peugeot 308 станут бензиновые двигатели. Останется в строю и 1,5-литровый турбодизель BlueHDI.

Peugeot 308 GT станет гибридным. Любопытно, что и ДВС и электромотор будут приводить в движение передние колеса. Суммарная мощность силовой установки составит 220 л.с.

Кроме того, в Peugeot очень хотят создать конкурента Volkswagen Golf GTI и, в первую очередь, Renault Megane RS. Поэтому для такой версии адаптируют гибридную силовую установку с 200-сильным бензиновым мотором и двумя электродвигателями. Ее суммарная мощность составит 300 л.с. И, естественно, такой вариант будет полноприводным.

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При написании новости использовалась информация:
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