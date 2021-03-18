Представлен новый Peugeot 308

Французский хэтчбек всегда отличался обликом, выполненном на пике дизайнерских решений, однако, теперь нам демонстрируют и пик технологий

С него, пожалуй, и начнем. Впервые автомобиль оснащается сразу двумя гибридными силовыми установками. Причем каждая из них - подключаемая, то есть автомобиль имеет возможность зарядки от розетки. Электромотор – единственный (мощность 60 лошадиных сил) на обе силовые установки. Общая мощность -180 и 225 лошадиных сил. При этом автомобиль сможет передвигаться на электрическом ходу, но на небольшие расстояния – около пятидесяти километров. Присутствуют в гамме и стандартные моторы - полуторалитровый турбо-дизель и бензиновый турбо-агрегат 1.2, который предлагается в двух степенях форсировки – на 110 и 130 лошадиных сил.

Что касается дизайна, то новая модель демонстрирует агрессивный внешний вид. Особенно выделяется саблевидная оптика. Она, к слову, здесь не совсем обычная. В базовых версиях фары полностью светодиодные, а старшие уже щеголяют матричными блоками.