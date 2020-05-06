Peugeot 308 превратят в 300-сильный гибрид

Хэтчбек нового поколения получит «заряженную» версию с бензин-электрической установкой

Компания Peugeot готовит модель 308 нового поколения, которая, по предварительным данным, увидит свет не ранее 2022 года. Хэтчбек со сменой поколения «переедет» на модернизированную версию платформы EMP2. Кроме стандартного Peugeot 308 и модификаций с электрифицированными силовыми установками, у модели появится «горячий» гибридный вариант. Базой для полноприводного хэтчбека станет 1,6-литровый турбомотор, который будет работать в паре с двумя электродвигателями – по одному на каждой оси. Как у родственного 3008 PHEV, силовая установка сможет выдавать более 304 сил.

Кроме этого, гибридный Peugeot 308, разработкой которого занимается новое подразделение Peugeot Sport Engineered (PSE), оснастят более жесткой подвеской и мощными тормозами. Вероятно, модель не получит шильдик GTi – его сохранят для хот-хэтча на базе нового 208.