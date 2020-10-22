Подключаемый гибрид Peugeot 308 вышел на тесты

Новинка выйдет на рынок в 2021 году и будет оснащаться как гибридными установками, так и традиционными ДВС

Прототип снабжён хорошо различимой радиаторной решёткой, не спрятанной под камуфляжем. По мнению издания Autoevolution, это говорит о применении на тестовой машине привычного ДВС. Однако наклейки на задних стёклах хэтча намекают на его гибридную природу. Можно различить под камуфляжем и вертикальные ходовые огни на переднем бампере, ставшие одной из примет нового фирменного стиля Peugeot.

308 следующего поколения получит одну из двух электрифицированных установок, которые уже предлагаются для прочих моделей компании. К примеру, кроссовер Peugeot 3008 оснащается двумя вариантами гибридного привода — 300-сильным трёхмоторным с дополнительным электромотором на задней оси и установкой на 225 л.с., у которой электродвигатель и ДВС вращают только передние колёса.

Предполагается, что полностью электрической модификации у Peugeot 308 не будет. Дело в том, что строят его на базе платформы EMP2, которая конструктивно не подразумевает полного отказа от ДВС. А серийные электрокары на новой архитектуре eVMP компания Peugeot начнёт производить позже, чем выйдет новое поколение 308 — в 2023 году.