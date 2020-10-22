Автомобильный портал Motorpage
22 окт 2020

Подключаемый гибрид Peugeot 308 вышел на тесты

Подключаемый гибрид Peugeot 308 вышел на тесты

Новинка выйдет на рынок в 2021 году и будет оснащаться как гибридными установками, так и традиционными ДВС

Прототип снабжён хорошо различимой радиаторной решёткой, не спрятанной под камуфляжем. По мнению издания Autoevolution, это говорит о применении на тестовой машине привычного ДВС. Однако наклейки на задних стёклах хэтча намекают на его гибридную природу. Можно различить под камуфляжем и вертикальные ходовые огни на переднем бампере, ставшие одной из примет нового фирменного стиля Peugeot.

308 следующего поколения получит одну из двух электрифицированных установок, которые уже предлагаются для прочих моделей компании. К примеру, кроссовер Peugeot 3008 оснащается двумя вариантами гибридного привода — 300-сильным трёхмоторным с дополнительным электромотором на задней оси и установкой на 225 л.с., у которой электродвигатель и ДВС вращают только передние колёса.

Предполагается, что полностью электрической модификации у Peugeot 308 не будет. Дело в том, что строят его на базе платформы EMP2, которая конструктивно не подразумевает полного отказа от ДВС. А серийные электрокары на новой архитектуре eVMP компания Peugeot начнёт производить позже, чем выйдет новое поколение 308 — в 2023 году.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot 308 GTi 2018

Peugeot 308 превратят в 300-сильный гибрид

06 мая 2020
Peugeot 308

Новое поколение Peugeot 308 появится в 2020 году

25 июня 2018
Peugeot 308 GTI

Peugeot приостановит производство 308 GTI

24 мая 2018
Peugeot 308

До России добрался обновленный Peugeot 308

08 ноября 2017
Peugeot 308 GTi

Peugeot превратит 308 GTi в конкурента Volkswagen Golf R

18 июля 2017
Peugeot 308 GTi

Peugeot показал самый быстрый 308-й

02 июня 2017

 Новости Peugeot 308

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester 2019 о вопросах обстоятельности Тест драйв
21 октября 2020

Subaru Forester
"О вопросах обстоятельности"
KIA K5 - kia k5 2021 космос становится ближе
Тест драйв
19 октября 2020

KIA K5
"Космос становится ближе"
Lada Largus Cross - lada largus cross quest (2020) задал загадку о будущем модели
Тест драйв
16 октября 2020

Lada Largus Cross
"Quest задал загадку о будущем модели"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 6 9 3 0