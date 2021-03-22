У Peugeot 308 не будет заряженной версии

Французская марка не хочет создавать конкурента для Honda Civic Type R и Volkswagen Golf с аналогичным индексом

А ведь у прошлого поколения 308 такая версия была. Речь идет о модификации 308 GTI с турбомотором 1.6 мощностью 263 лошадиные силы. К слову, конвейерная жизнь машины закончилась в 2020 году. Почему же в Peugeot не хотят повторить данный опыт? Как заявляет вице-президент бренда Жером Мишерон, спрос на заряженные автомобили сейчас невелик. Отсюда вытекает нерентабельность производства.

Правда, если посмотреть на моторную гамму текущего Peugeot, то можно убедиться, что мощная версия в ней присутствует. Пусть без громких индексов, но с мощностью в 225 лошадиных сил. Кстати, это подзаряжаемый гибрид.