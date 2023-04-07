Автомобильный портал Motorpage
7 апр 2023

Peugeot 408 не справился с «лосиным тестом»

Peugeot 408 не справился с «лосиным тестом»

Со сменой поколения «Четыреставосьмой» превратился из седана C-класса в лифтбек с увеличенным дорожным просветом. А как машина ведет себя в виражах?

Испанское издание km77 выложило материалы об очередном лосином тесте, в котором принял участие вышеупомянутый кросс-лифтбек Peugeot 408. Как известно, высший бал автомобиль получит лишь в том случае, если испытание будет пройдено на скорости в 77 километров в час (или выше). Собственно, «француз» не задел конусов лишь на 72 километрах в час.

При этом эксперты отметили, что машина отличается предсказуемыми реакциями и небольшими для кроссовера кренами.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot 408

Представлен обновленный Peugeot 408

09 июня 2022

Новый Peugeot 408 примерит на себя сразу два образа

01 июня 2022
Peugeot 408

Peugeot представила обновленный седан 408

13 августа 2018
Peugeot 408

Peugeot рассказала о седане 408 для российского рынка

20 июня 2017
Peugeot 408

Peugeot привезет в Россию обновленный седан 408

30 мая 2017

Peugeot обновит «408-ой» для российского рынка

16 января 2017

 Новости Peugeot 408

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Aurus Senat - aurus senat (2019) монумент оправданных ожиданий Тест драйв
05 апреля 2023

Aurus Senat
"Монумент оправданных ожиданий"
Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим»
Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"
Jeep Grand Cherokee - jeep grand cherokee (2022) управляемость девочкам не уперлась
Тест драйв
26 марта 2023

Jeep Grand Cherokee
"Управляемость девочкам не уперлась"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 pro (2020) «ваш выбор будет одобрен»
Тест драйв
21 марта 2023

Chery Tiggo 4
"«Ваш выбор будет одобрен»"

Написано новостей:

3 2 7 7 0