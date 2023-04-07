Peugeot 408 не справился с «лосиным тестом»

Со сменой поколения «Четыреставосьмой» превратился из седана C-класса в лифтбек с увеличенным дорожным просветом. А как машина ведет себя в виражах?

Испанское издание km77 выложило материалы об очередном лосином тесте, в котором принял участие вышеупомянутый кросс-лифтбек Peugeot 408. Как известно, высший бал автомобиль получит лишь в том случае, если испытание будет пройдено на скорости в 77 километров в час (или выше). Собственно, «француз» не задел конусов лишь на 72 километрах в час.

При этом эксперты отметили, что машина отличается предсказуемыми реакциями и небольшими для кроссовера кренами.