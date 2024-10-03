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3 окт 2024

Peugeot 408 стал электрокаром

Peugeot 408 стал электрокаром
Автор фото: фирма-производитель

Компания Peugeot представила полностью электрическую версию кросс-купе Peugeot 408. Она получила наименование e-408 и имеет запас хода в 453 км

Внешне e-408 не отличается от гибрида, дебютировавшего еще 2 года назад. То же самое касается и салона. Покупателям предложен выбор из двух уровней оснащения. Флагманское исполнение оснащено матричными фарами, электроприводом багажной двери, атмосферной подсветкой, аудиосистемой Focal и системой помощи водителю второго уровня.

Приводится в движение e-408 одним электромотором мощностью 210 л.с. и 345 Нм крутящего момента. В зависимости от выбора режима, мощность электрической силовой установки может быть программно сокращена до 170 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 58,2 кВт*ч. Ее запас хода на одном полном заряде - 453 км. Отмечается, что пополнить заряд с 20 до 80% можно примерно за 30 минут с использованием станции постоянного тока мощностью 120 кВт.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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