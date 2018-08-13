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13 авг 2018

Peugeot представила обновленный седан 408

Peugeot представила обновленный седан 408
Автор фото: фирма-производитель

Если в России известно лишь первое поколение седана Peugeot 408, то в Китае с 2014 года представлено второе поколение на более новой и современной платформе. Спустя четыре года после старта производства, французы решили обновить эту модель

Второе поколение Peugeot 408 построено на модульной платформе EMP и представляет собой трехобъемный вариант хэтчбека 308 с растянутой до 2730 мм колесной базой. Есть отличия и в салоне: на китайском рынке у седана традиционная приборная панель без вынесенных вперед приборов как это реализовано на хэтчбеке.

Обновленный седан выполнен в единой стилистике с флагманским лифтбэком 508. У машины обновились бампер, радиаторная решетка и головная оптика. Сзади изменения коснулись лишь фонарей, которые стали «трехмерными», а на выхлопной трубе появилась сдвоенная декоративная насадка.

По технической части изменений не произошло: машина будет продаваться с 1,2- и 1,6-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 136 и 167 л.с. Продажи обновленного седана на китайском рынке начнутся в конце августа.

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При написании новости использовалась информация:
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