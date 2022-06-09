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9 июн 2022

Представлен обновленный Peugeot 408

Представлен обновленный Peugeot 408
Автор фото: фирма-производитель

Состоялась презентация рестайлинговой четырехдверки для Китая. Руководство французского концерна считает, что обновление машины  должно подстегнуть продажи, которые несколько уменьшились

Да, в начале десятых годов «Четыреста восьмой» продавался в Китае стотысячным тиражом ежегодно. Правда, начиная с 2015-го продажи неуклонно снижались и к 2020-му достигли своеобразного «дна» — 9206 штук. В 2021 году началось восстановление – своих покупателей нашли более 12 тысяч автомобилей. Руководство Stellantis на такой хорошей волне решили не затягивать с обновлением.

Итак, после рестайлинга Peugeot 408 стал похож на Peugeot 308 в европейской модификации, потому что переднюю часть для седана полностью позаимствовали у хэтчбека – здесь те же узкие фары и бампера. Салон тоже изменился – появилась цифровая приборная панель и «рояльные» клавиши контроллеров на центральной консоли.

Что касается агрегатов, то  клиентам предложат лишь один 1.6-литровый турбомотор, мощностью в 170 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с традиционным автоматом Aisin.
 

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