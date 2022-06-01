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1 июн 2022

Новый Peugeot 408 примерит на себя сразу два образа

Новый Peugeot 408 примерит на себя сразу два образа
Автор фото: фирма-производитель

До сегодняшнего дня Peugeot 408 был обычным седаном, однако, руководство марки приняло решение поменять форм-фактор, и совсем скоро автомобиль превратится в купе-кроссовер

Конечно же,  такая политика продиктована мировыми трендами – люди любят автомобили формата SUV, а седаны и универсалы, наоборот, не пользуются спросом. Впрочем, есть страна, где седаны по-прежнему удерживают высокую планку. Речь идет, конечно же, о Китае.  В Peugeot понимают особенности рынка Поднебесной , поэтому в Китай будут поставлять абсолютно иной 408-й.

Да, он будет седаном, однако, от своего европейского аналога позаимствует много дизайнерских элементов.  Если судить по эскизам, то в едином стиле будет выполнена решетка радиатора, передние фары и передний бампер. О технических характеристиках пока ничего не сообщается, хотя ожидается, что китайский 408 будет базироваться на платформе хэтча Peugeot 308 и, возможно, позаимствует у него моторную гамму. Про европейский Peugeot 408 также ничего неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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