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16 янв 2017

Peugeot обновит «408-ой» для российского рынка

Peugeot обновит «408-ой» для российского рынка
Автор фото: пса-пежо-ситроен.ком

Французская компания Peugeot планирует пополнить свою российскую линейку обновленной версией «408-ого» седана.

Впервые о выходе на российский рынок нового Peugeot 408 стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда пресс-служба французского автопроизводителя сообщила, что первые партии нового седана будут отгружены официальным дилерам в РФ в течение 2017 года. Однако в компании не уточнили, какой именно автомобиль имеется ввиду - второе поколение седана или обновленная версия первого?

Напомним, что второй «408-ой», построенный на платформе EMP2, впервые был представлен широкой публике еще в 2014 году в КНР и на данный момент доступен только в двух странах – в Китае и Малазии. Обновленная же версия первого поколения вышла в свет в 2015 году и приоритетным рынок сбыта для него стали страны Латинской Америки.

Сейчас же ситуация прояснилась. По словам главы российского подразделения альянса PSA Peugeot Citroen Александра Мигаля, на российском рынке будет представлен именно рестайлинговый «408-ой».

Стоит отметить, что на данный момент готовится еще одно обновление для этой модели. Предполагается, что седан должен будет измениться под стать Citroen C4, что означает смену 1,6-литрового «атмосферника» Prince мощностью 120 л.с., которые поставляется вместе с 4-ступенчатой АКПП AT8, на 116-сильный EC5 аналогичного объема с 6-ступенчатой АКПП от фирмы Aisin.

Вероятно, в списке технического оснащения стоит ожидать появления камеры заднего вида, оптики со светодиодной «начинкой», системы мониторинга «мертвых» зон, нового информационно-развлекательного комплекса, а также переднего парктроника.

Точные сроки появления новинки в России пока неизвестны, однако ориентировочно это случится летом этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, Экономика Сегодня, Авторевю

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