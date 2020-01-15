Автомобильный портал Motorpage
15 янв 2020

Peugeot 508 приедет в Россию

Peugeot 508 приедет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Второе поколение Peugeot 508 было представлено почти два года назад — в феврале 2018-го. Тем не менее автомобиль пока так и не добрался до России. Однако продажи в скором времени все же могут начаться

В базе Роспатента появились документы и изображения лифтбэка Peugeot 508.  Интересно, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Peugeot 508 было получено еще в марте 2019 года, при этом срок его действия заканчивается в марте 2020-го. В то же время автомобиль так и не добрался до дилеров.

Ожидается, что в нашу страну Peugeot 508 будет поставляться с двумя двигателями на выбор: 1,6-литровым бензиновым турбомотором (150 л.с.) и 2,0-литровым дизельным (177 л.с.). Оба будут агрегатироваться «автоматом», но у дизельной машины в нем будет восемь ступеней, а у бензиновой — лишь шесть. Привод в обоих случаях передний.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot 508 Sport Engineered Concept 2019

В модельном ряду Peugeot появится супергибрид

30 декабря 2019
Peugeot 508

Peugeot запатентовал в Росиии новый универсал

12 августа 2019
Peugeot 508 SW

Peugeot представил универсал 508 SW

07 июня 2018
Peugeot 508

Peugeot сделает очень мощный 508-й

26 марта 2018
Peugeot 508

У него теперь пять дверей: представлен новый Peugeot 508

26 февраля 2018
Peugeot 508

Peugeot 508 рассекретили до премьеры

22 февраля 2018

 Новости Peugeot 508

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019 Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"
Chery Tiggo 4 - каким стал chery tiggo 4 2020 с «роботом»
Тест драйв
09 января 2020

Chery Tiggo 4
"Каким стал Chery Tiggo 4 с «роботом»"
Mercedes-Benz X-Class - и черный-черный mercedes-benz x-class x 350 d 4matic at7 2018
Тест драйв
04 января 2020

Mercedes-Benz X-Class
"И черный-черный Mercedes-Benz X-Class…"
Volvo S60 - volvo s60 и volvo v60 cross country 2019 признаки породы
Тест драйв
31 декабря 2019

Volvo S60
"Признаки породы"

Написано новостей:

2 5 0 2 1