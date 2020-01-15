Peugeot 508 приедет в Россию

Второе поколение Peugeot 508 было представлено почти два года назад — в феврале 2018-го. Тем не менее автомобиль пока так и не добрался до России. Однако продажи в скором времени все же могут начаться

В базе Роспатента появились документы и изображения лифтбэка Peugeot 508. Интересно, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Peugeot 508 было получено еще в марте 2019 года, при этом срок его действия заканчивается в марте 2020-го. В то же время автомобиль так и не добрался до дилеров.

Ожидается, что в нашу страну Peugeot 508 будет поставляться с двумя двигателями на выбор: 1,6-литровым бензиновым турбомотором (150 л.с.) и 2,0-литровым дизельным (177 л.с.). Оба будут агрегатироваться «автоматом», но у дизельной машины в нем будет восемь ступеней, а у бензиновой — лишь шесть. Привод в обоих случаях передний.