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31 июл 2023

Новые изображения обновленного Peugeot 508 L

Новые изображения обновленного Peugeot 508 L
Автор фото: фирма-производитель

В интернете были опубликованы изображения внешнего облика удлиненной версии седана Peugeot 508 с приставкой L

Данная версия автомобиля была сделана исключительно для китайского рынка. Peugeot 508 L получил удлиненную на 58 мм (2851 мм) колесную базу, а также стал выше на 55 мм.(1914 мм). Также обновленную версию можно отличить по наличию камер кругового обзора в корпусах зеркал заднего вида и иному дизайну колесных дисков.

Моторная гамма для китайского рынка была урезана. Peugeot 508 L предложен с бензиновым мотором объемом 1,8 л. Мощность - 211 л.с. Крутящий момент - 300 Нм. Данный агрегат комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний.

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