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12 авг 2019

Peugeot запатентовал в Росиии новый универсал

Peugeot запатентовал в Росиии новый универсал

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на универсал Peugeot 508 в кузове универсал нового поколения. Ранее было известно лишь о планах привезти на наш рынок лифтбек

Разумеется, это еще не повод для радости, ибо  пока нет никаких данных о том, что новинка обязательно появится у дилеров. Отечественный рынок переживает странные метаморфозы, и  французский концерн вряд ли будет рисковать, сломя голову. Правда, в то же время патентные изображения говорят о том, что возможность вывода модели на рынок все же рассматривается.

Напомним, что в марте этого года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для модели в кузове лифтбек. Согласно документу, в России будут доступны версии с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и двухлитровый дизель отдачей 170 сил. К обоим моторам предложат автоматические коробки передач — восьмиступенчатую для дизельной версии и шестиступенчатая для бензиновой.

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