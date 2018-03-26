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26 мар 2018

Peugeot сделает очень мощный 508-й

Peugeot сделает очень мощный 508-й
Автор фото: фирма-производитель

Новый Peugeot 508 удивил весь мир даже не тем, что превратился из седана в лифтбэк, а тем, что компания решила позиционировать его в конкуренты не много не мало, Audi A5 Sportback. То есть новинка должна стать полноценной флагманской моделью.

А флагманской модели не обойтись без мощной «заряженной» версии на роль которой вариант GT с 225-сильным двигателем мало подходит. Поэтому французы практически решились на то, что у 508-го будет вариант GTi.

К сожалению полноценного конкурента Audi S5 Sportback с двигателем мощностью 354 л.с. у французов сделать не получится. Поэтому в качестве мишени возьмут Volkswagen Arteon, топовая версия котого оснащается 280-сильнвым мотором. При этом, в Peugeot обойдутся малой кровью: для версии GTi приспособят 270-сильный 1,6-литровый мотор, который уже работает под капотом Peugeot 308 GTi.

Кроме мотора будет доработана подвеска, машина получит агрессивный аэродинамический обвес и интерьер со спортивными нотками.

Позднее возможно появление и более мощного варианта, но он будет оснащен гибридной силовой установкой.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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