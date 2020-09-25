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25 сен 2020

Представлен самый мощный в истории серийный Peugeot

Представлен самый мощный в истории серийный Peugeot
Автор фото: фирма-производитель

Гамма модификаций среднеразмерного Peugeot 508 пополнилась спортивным гибридом PSE, который будет доступен в обоих выпускаемых кузовах семейства: лифтбек и универсал. Новинка разработана подразделением Sport Engineered и оснащена силовой установкой мощностью 360 л.с.

Гибридная система 508 PSE состоит из 1,6-литрового бензинового турбомотора (200 л.с.), переднего и заднего электромоторов, 8-ступенчатой автоматической коробки передач e-EAT8 и высоковольтной батареи. Батарею можно подзаряжать от внешней сети. Привод у автомобиля — полный. Время разгона с места до 100 км/ч у 508 PSE вне зависимости от кузова занимает лишь 5,2 секунды, ускорение с 80 до 120 км/ч — 3 секунды.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. О емкости батареи информации нет, но исключительно на электротяге 508-е могут проехать 42 километра по циклу WLTP. Средний расход бензина составляет лишь 2,03 л/100 км. Зарядка высоковольтного аккумулятора от настенной розетки занимает семь часов. Помимо силовой установки и трансмиссии гибридные Пежо отличаются от стандартных усиленными четырехпоршневыми тормозными суппортами с 380-миллиметровыми тормозными дисками спереди, расширенной колеей (на 24 мм спереди и 12 мм сзади).

При написании новости использовалась информация:
Drom

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