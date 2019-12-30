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30 дек 2019

В модельном ряду Peugeot появится супергибрид

В модельном ряду Peugeot появится супергибрид
Автор фото: фирма-производитель

Высокопроизводительное семейство Peugeot 508 с приставкой Sport Engineered выйдет на рынок в 2020 году. Автомобиль дебютирует в кузовах лифтбек и универсал

Детальные технические характеристики спортивного «пятьсот восьмого» обнародуют ближе к началу продаж, которое запланировано на март 2020 года. В то же время руководитель Peugeot,  Жан-Филипп Импарато, в интервью Automotive News Europe. заявил, что новинка получит электрифицированную силовую установку общей мощностью 360 лошадиных сил и полный привод, при этом выбросы диоксида углерода не превысят 50 грамм на километр.

Интересно, что для концепт-кара Peugeot 508 Sport Engineered была заявлена трёхмоторная архитектура — спереди бензиновой «турбочетвёрке» 1.6 PureTech мощностью 200 лошадиных сил ассистировал 111-сильный электромотор, на задней оси разместили ещё один 204-сильный электродвигатель. Французские мотористы сравнивали эффективность гибридной схемы с 406-сильным бензиновым двигателем крутящим моментом 500 Нм.

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