В России к универсалам относятся с прохладцей, а вот в Европе все наоборот. Причем, позиции марки Peugeot позиции в этом популярном сегменте очень сильны.

Французы рассекретили новое поколение модели, которая станет самой крупной грузопассажирской легковушкой в линейке марки. С учетом того, что лифтбэк Peugeot 508 позиционируется чуть ли не как премиальная модель, универсал, по всей видимости, будет конкурировать на рынке с VW Passat и Opel Insignia.

Peugeot 508 SW выглядит очень динамично благодаря агрессивной передней части, ниспадающей крыше и смелым подштамповкам на дверях и задних крыльях. Как и практически все последние модели Peugeot, он простроен на модульной платформе EMP2 концерна PSA, а потому при выросших габаритах стал на 70 килограммов легче своего предшественника.

Интерьер универсала абсолютно такой же, как и у уже известного нам седана. То есть и здесь тоже Peugeot применил фирменный i-Cockpit. Но это уже вторая его версия, ранее дебютировавшая на кроссоверах 3008 и 5008.

Официальная премьера универсала намечена на автосалон в Париже, который состоится в сентябре месяце, а к дилерам первые машины поступят уже в конце года.