Компания Peugeot вывела на тесты седан 508 нового поколения. Прототип сильно закамуфлирован, но даже так заметен купеобразный силуэт машины и его довольно большие размеры.

Пока говорить об окончательном облике модели рано, но по данным источников внутри компании он позаимствует стилистические решения у концепта Exalt (на фото), который французская компания показала осенью 2014 года в Китае и Париже.

Седан создается на модульной платформе EMP концерна PSA. Он получит 3- и 4-цилиндровые турбомоторы. На вершине линейки будет гибридная версия с силовой установкой мощностью 300 л.с.

Основным рынком сбыта будущей новинки должен стать Китай, где не спадает интерес к седанам, особенно, если они богато оснащены. Ранее представители компании говорили о том, что будущий седан по качеству материалов и опциональному насыщению способен конкурировать с одноклассниками премиум-сегмента. На европейском рынке его основными конкурентами станут Volkswagen Arteon и Opel Insignia.