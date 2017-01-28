Автомобильный портал Motorpage
28 янв 2017

Peugeot готовит новый седан бизнес-класса

Peugeot готовит новый седан бизнес-класса
Автор фото: фликр.ком

Французская компания Peugeot приступила к разработке нового поколения «508-ого» седана и уже выпустила первый прототип на дорогу.

Впервые о смене поколения «508-ого» заговорили еще в середине позапрошлого года. Тогда сообщалось, что французский автопроизводитель намерен внести свой вклад в разработку систем автономного управления и смена поколения бизнес-седана является отличным поводом хотя бы частично внедрить ее в серийный автомобиль.

Почему частично? Новое поколение Peugeot 508, по словам официальных представителей компании, получит урезанную версию полноценного «автопилота», который будет способен самостоятельно выполнять ряд несложных маневров в трафике, парковаться и ездить по скоростным магистралям. Впрочем, полной автономности на этом поприще при должном уровне безопасности пока не смог добиться ни один автопроизводитель.

И теперь, спустя два года фотошпионам удалось заснять первый прототип нового «508-ого». Однако испытательный экземпляр больше всего напоминает внедорожную модификацию «308-ого» универсала, чем седан бизнес-класса. Но предположить, что этот мул является именно прототипом «508-ого» позволяет тот факт, что автомобиль значительно превышает «308-ой» по габаритам. В частности, он имеет более крупную колею, что особенно заметно благодаря расширенным пластиковым колесным аркам.

Предполагается, что в основу новинки ляжет доработанная модульная платформа EMP2, а дизайнерские решения будут позаимствованы у концептуального Exalt. Кроме того, ранее в компании намекнули, что новое поколение «508-ого» выйдет сразу в двух модификациях – «просторной» и «комфортабельной».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Car.ru, АвтоВести

Комментарии к новости

Последние новости

...

Peugeot назвал дату выхода нового «3008-ого» на российский рынок

25 января 2017

Peugeot обновит «408-ой» для российского рынка

16 января 2017

Peugeot вскоре начнет продажи нового фургона Expert в России

12 января 2017

Peugeot не приедет на франкфуртский автосалон

26 декабря 2016

Peugeot прекращает продажи «301-ого» седана на российском рынке

16 декабря 2016

Peugeot планирует создать «заряженный» гибридный хэтчбек

25 ноября 2016

 Новости Peugeot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 то, чего не может быть Тест драйв
26 января 2017

Haval H2
"То, чего не может быть"
Audi Q3 - audi q3 2015 пропуск в клуб
Тест драйв
24 января 2017

Audi Q3
"Пропуск в клуб"
Isuzu D-Max - isuzu d-max 2016 американский борец сумо
Тест драйв
19 января 2017

Isuzu D-Max
"Американский борец сумо"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"

Написано новостей:

1 8 1 0 7