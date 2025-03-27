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27 мар 2025

Peugeot возродит GTi: “заряженный” e-208 уже в разработке

Peugeot возродит GTi: “заряженный” e-208 уже в разработке
Автор фото: фирма-производитель

Компания Peugeot подтвердила выпуск "заряженной" версии e-208, которая станет первой спортивной электрической моделью бренда и возродит легендарную линейку GTi

Об этом заявил новый CEO Peugeot Ален Фавей, подчеркнув, что возвращение GTi — это часть стратегии по развитию спортивной линейки бренда. Более того, компания намерена принять участие в гонках на выносливость World Endurance Championship.

Пока официально подтверждён только e-208 GTi, но руководство компании не исключает появления других моделей с шильдиком GTi, если на новинку будет высокий спрос. Точные сроки выхода Peugeot e-208 GTi пока не раскрыты, но в компании обещают представить его "как можно скорее".

При написании новости использовалась информация:
autocar

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