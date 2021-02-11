Peugeot Partner получит новое «сердце»

На российском рынке в скором времени появятся пассажирские версии Peugeot Partner и Citroen Berlingo. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не одна важная деталь

Эта деталь – автоматическая трансмиссия. Да, теперь пассажирские каблучки можно заказать и с «автоматом». Интересная деталь, на европейских версиях применяется 8-ступенчатая трансмиссия от Aisin, для наших же машин будет предлагаться тоже коробка от Aisin, но уже 6-ступенчатая. Важно также помнить, что такой тип коробки будет сочетаться только с бензиновым мотором 1.6 на 116 лошадиных сил. Дизельный агрегат будет комплектоваться только механической трансмиссией.

Как сообщают СМИ, производство подобных автомобилей запущено на предприятии в Калуге. А продажи начнутся в ближайшие месяцы. Коммерческие же версии уже присутствуют в России с ноября прошлого года.