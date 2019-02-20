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20 фев 2019

Peugeot покорит Женеву

Peugeot покорит Женеву
Автор фото: фирма-производитель

В этом французскому производителю должен помочь заряженный гибрид. Руководство марки не уточняет, какой именно автомобиль будет презентован, а, между тем, вариантов много

На гибридный спорткар намекнул глава Peugeot Жан-Филипп Импарато, который опубликовал в своем твиттере тизер о новой модели. Затем подобная публикация была сделана на официальном аккаунте марки. Есть три варианта моделей, которые могут представить широкой публике: Peugeot 208, прототип Peugeot E-Legend (правда, этот вариант отпадает, ибо автомобиль будет полностью электрическим).

Третьим же вариантом  является R-версия Peugeot 508 Hybrid с силовой установкой мощностью более 300 лошадиных сил. Существует большая вероятность того, что нам покажут именно этот автомобиль, так как еще в октябре прошлого года  руководство марки говорило о его скором появлении. По предварительной информации, «эрку» оснастят силовой установкой  от модели 3008, то есть 1,6-литрового турбодвигателя и двух электромоторов. «Заряженный» 508-й получит полный привод и сможет разгоняться до ста километров в час за 4,5 секунды.

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