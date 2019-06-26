Peugeot пообещала выпустить ретрокупе, если об этом хорошо попросят

Французский автопроизводитель Peugeot раскрыл информацию о технической начинке концепт-кара e-Legend, который дебютировал на Парижском автосалоне в 2018 году. Кроме того, представитель компании рассказал, какие перспективы есть у электрической модели

В интервью Auto Express менеджер по планированию Peugeot Филипп-Эммануэль Жак сказал, что внутри компании никто не ожидал такого успеха концепта: «Мы знали, что реакция будет положительной, но такой интерес к автомобилю стал для нас всех сюрпризом». Интерес к электрмобилю был настолько высокий, что поклонники модели запустили онлайн-петицию с требованием запустить автомобиль в серийное производство. Сейчас она собрала почти 60 000 подписей — по словам руководства Peugeot, если эта цифра достигнет 500 000 подписей, руководство марки всерьез рассмотрит вопрос о создании серийной модели.

Что касается технических характеристик, то купе приводится в движение 462-сильным электромотором, а под полом электромобиля установлена батарея емкостью 100 киловатт-часов. Одной зарядки хватает почти на 500 километров пробега. Первые 100 километров в час концепт может набрать меньше чем за четыре секунды.