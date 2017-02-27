Французская компания Peugeot поделилась информацией об одной из новинок для грядущего Международного автосалона в Женеве – концептуальном «беспилотнике» Instinct.

Будущая автомобильная выставка в Женеве станет знаковой для французского автопроизводителя, ведь там компания планирует выставить первый в своей истории автомобиль, оснащенный системой автономного управления. Пускай и в статусе концепта.

Сам автомобиль получил кузов Shooting Brake, о внешний вид которого главный дизайнер концепт-каров Peugeot Маттиос Хоссан прокомментировал следующим образом. По его словам, основной задачей команды дизайнеров являлось создать современный автомобиль для всей семьи, который, впрочем, не должен был «походить на НЛО». Впрочем, эксперты полагают, что Peugeot Instinct не будут адаптировать для серийного производства, а потому такой дизайн в глобальной линейке французской компании мы увидим еще не скоро.

Под капотом автомобиля установлен гибридный силовой агрегат, совокупная отдача которого составляет 300 л.с.. Кроме того, концепт оснастили принципиально новыми фарами, в конструкции которых используются оптические камеры, который наблюдают за дорогой и передают картинку сразу нескольким электронным системам. Как утверждает Хоссан, эта технология уже почти готова для применения на серийный автомобилях.

К сожалению, никаких подробностей о системе автономного управления компания пока не раскрыла. Напомним, что ранее планировалось, что Peugeot начнет серийное производство автомобилей с такими системами уже к 2020 году, полностью же автономный автомобиль появится в линейке французского автопроизводителя еще через пять лет.