Почему исчезают кабриолеты и купе? Ответ есть!

Руководитель Peugeot Жан-Филипп Импарато рассказал о причинах сокращения линейки купе и кабриолетов. Босс французской фирмы объяснил, что разработка двухдверных версий требует инвестиций, а на сегодняшний день автопроизводители предпочитают вкладываться в другие проект, например, в развитие электрокаров

В беседе с британским журналом Autocar Импарато подчеркнул, что любит автомобили с кузовами купе и кабриолет, но нехватка свободных средств вынуждает его и других боссов автоконцернов чем-то жертвовать, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Разработка семейства купе/кабриолетов финансово- и ресурсозатратна, а тиражи «нишевых» моделей невелики, поэтому вложения в «драйверские» двухдверки экономически не оправданны. Это вынуждает отказываться от непрактичных кузовов даже больших автопроизводителей, таких, как Volkswagen и Mercedes-Benz — в отставку отправлен Beetle, не получит преемника S-Class в кузове Coupe.